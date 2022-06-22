Кто такие миллениалы: ценности поколения Y

Самые взрослые представители Миллениума в прошлом году отметили свое 40-летие, но их по-прежнему называют поколением Питера Пэна. Действительно ли игреки никогда не повзрослеют?

В фильме «Худший человек на свете» главная героиня Юлия — 30-летняя девушка, которая на протяжении всего фильма пытается найти себя и вряд ли можно сказать, что ей это удается. Она умна, знает себе цену, умеет выстраивать личные границы, но также обладает всеми «минусами» своего поколения. Юлия не понимает, чего хочет от жизни, кем хочет стать — медицина разочаровала ее, психология не стала делом жизни, фотография увлекла, но не осталась надолго. Романы, в которые она ныряет один за другим, будят в ней сильные чувства, но не настраивают на путь создания семьи — героиня задумывается о детях в будущем, но пока ощущает себя незрелой для такого шага. У нее непростые отношения с отцом и поколенческое несовпадение со своим 40-летним бойфрендом, который был бы не против сменить статус на более официальный, но Юлия не готова к замужней жизни. Она хочет саморазвиваться, хотя и работает в книжном магазине, и, возможно, единственная из женщин своей семьи к 30-летнему возрасту не обзавелась детьми и нелюбимым мужем. Героиня не торопится взрослеть, она склонна к богемному образу жизни, у нее много комплексов, но она по-настоящему хочет найти себя, даже если для этого ей понадобится много времени.

Юлия — типичный представитель поколения Y. Об этом говорит не только возраст героини, но и ее характер, мировоззрение, амбиции и желания. Однако она точно не «худший человек на свете», и ее не всегда простые отношения с собой и миром обусловлены обществом и временем, в котором она росла. Почему миллениалы именно такие, от чего зависят их специфические взгляды на жизнь, в связи с чем их принято считать избалованным поколением и такие ли они на самом деле?

Кто такие миллениалы

Миллениалы — это люди, родившиеся накануне Миллениума, во временном промежутке с 1984 по 2000 год (по другим данным — 1981 по 1996 год). Границы поколений зачастую размыты, поскольку само «поколение» — явление интуитивное. У этой обширной группы людей много других определений, придуманных социологами и маркетологами: поколение Y, поколение Pepsi, поколение Next или даже поколение Питера Пэна — из-за склонности оттягивать момент вступления во взрослую жизнь. В 2022 году самые взрослые «игреки» уже перешагнули порог своего 40-летия.

Впервые теорию поколений предложили американские социологи Нил Хау и Уильям Штраус в 1990-х. Они проанализировали историю и предположили, что все люди делятся на больше группы согласно своему возрасту — за 100 лет обычно сменяется четыре поколения:

«Пророки» (появляются на свет к концу периода кризиса) — поколение бэби-бумеров (1944 — 1967).

«Странники» (рождаются в эпоху подъема) — поколение Х (1967 — 1984).

«Герои» (их время после эпохи пробуждения, во время спада) — поколение Y — миллениалы (1984 — 2000).

«Художники» (рождаются после спада, во время кризиса) — поколение Z (2000 — 2011).

У представителей одного поколения, ввиду того, что они росли в схожих условиях, идентичный жизненный опыт, взгляды на карьеру, семью, ценности, финансы, которые формируются под действием какого-то значимого социального события. Например, для «молчаливого поколения» 1921–1944 годов рождения в нашей стране таким событием стала Великая Отечественная война, а для «иксов» — распад Советского Союза. Теория поколений объясняет конфликт отцов и детей, когда люди с небольшой в исторических масштабах разницей в возрасте — 20–30 лет — не могут найти точки соприкосновения не только по многим фундаментальным, но и по бытовым вопросам.

Характерные черты миллениалов

Миллениалов описывают как беззаботных людей, у которых к 40 годам нет того, что уже имели их родители: семьи, высокой должности, собственного дома или квартиры, дачи, других материальных ценностей, являющихся маркерами возраста и статуса. «Игреки» не спешат с трудоустройством, поскольку их главная цель — саморазвитие, а работа должна приносить удовольствие. Поэтому зачастую уже взрослых представителей этого поколения все еще содержат их родители, пока «дети не встанут на ноги». Из-за того, что в детстве «игреки» часто были предоставлены сами себе (их родители вынуждены были полностью посвящать себя работе, чтобы содержать семью), они росли без строгих правил и дисциплины, что замедлило их переход во взрослую жизнь, считает социолог Франк Фуреди. Для них придуман неологизм кидалты (kidults, от англ. kids, «дети» и adults, «взрослые»).

Миллениалы — первые, кого стали называть «поколением большого пальца», ведь на их веку произошел немыслимый технологический взлет. Они «бессрочно молоды»: еще помнят свист модема и подключение к интернету по карточкам, но сейчас не представляют жизни без смартфона, приложений и мессенджеров, отлично в них ориентируясь. Главное для миллениалов — не результат, к которому нужно долго и упорно идти, а приятный и комфортный процесс. Если у представителей предыдущих поколений все же можно отметить пересечения, то миллениалы на своих предшественников не похожи. Социологи не перестают повторять, что это «одно из самых тяжелых для общественного восприятия поколений».

Несмотря на то, что 5–10 лет назад в тренде было давать точные характеристики каждому поколению, а сейчас научное сообщество отходит от такого подхода, отрицая существенные различия между возрастными группами, благодаря российским и зарубежным исследованиям за представителями поколения Y закрепился определенный образ. Они:

ценят цифровой комфорт, воспитаны на современных средствах связи;

умеют схватывать информацию на лету;

выше всего ставят духовные ценности, свободу и веру в себя;

нетерпимы к коррупции, не имеют привычки «коленопреклонения» перед представителями власти;

поздно заводят семью;

не готовы брать кредиты;

встроились в шеринг-экономику, научившись жить без собственного дома и машины;

верят в «теорию малых дел» и активно участвуют в благоустройстве на локальном уровне;

ценят свободу слова и выбора;

спокойно относятся к представителям других рас, национальностей, сексуальных меньшинств;

оптимисты, считают жизнь интересной и полной возможностей.

Отличие российских миллениалов от западных

В различных описаниях поколения Y зачастую встречаются такие определения, как «эгоцентрики», «потребители», «инфантильные» — миллениалы не хотят брать на себя ответственность, не участвуют в политической жизни, не выстраивают внятную картину своего будущего. Экономист Евгений Гонтмахер и социолог Александр Согомонов создали спецпроект «Миллениалы», в основе которого лежат беседы с представителями поколения Y, взаимодействие с ними, посредством которого удалось многое узнать о мировоззрении нынешних 30–40-летних. Александр Согомонов опровергает тезис о поверхностности «игреков» и говорит о том, что российские миллениалы благодаря специфическому историческому опыту отличаются от остальных: «Практически все исследования говорят, что они якобы мало хотят что-то делать, валяются на диване, сидят на шее у родителей и тому подобное. Это не так, российские миллениалы — это не эгоистическое поколение». Экономические кризисы каждые шесть лет — в 2008, 2014 и 2020 годах, пришедшиеся на пик производительности «игреков», повлияли на жесткую корректировку мечтаний и стремлений, которые вырисовывались для молодых людей в «тучные нулевые».

Типы миллениалов: лоскутное одеяло

Традиционное изучение поколения миллениалов строится на общении с core-generation –«сердцевиной поколения», наиболее яркими представителями группы, благодаря которым можно четче проследить поколенческие тренды и смыслы. Но даже при таком подходе в рамках одного поколения Y обнаруживается огромное множество типажей, что является подтверждением «разноликости» миллениалов.

Чтобы категоризировать поколение, эксперты компании Exponential провели масштабное исследование, задействовав в нем 4 млн миллениалов. В результате исследования было выделено целых 12 подгрупп поколения Y, каждую из которых «определяет характерная реакция на экономику, глобализацию и социальные медиа» — объясняет вице-президент Exponential Брайан Мелмед.

Малышки-боссы . Женщины-карьеристки, которые ставят на первый план работу и только потом семью, которой не торопятся обзавестись.

. Женщины-карьеристки, которые ставят на первый план работу и только потом семью, которой не торопятся обзавестись. Брограммисты . Технари, программисты, которые сочетают в себе черты гиков и любителей спорта. Чаще всего проводят время в чисто мужской компании, склонны к сексизму.

. Технари, программисты, которые сочетают в себе черты гиков и любителей спорта. Чаще всего проводят время в чисто мужской компании, склонны к сексизму. Частично занятые. Недавние выпускники вузов, которые еще не нашли высокооплачиваемую работу из-за нехватки опыта, но стремящиеся к тому, чтобы улучшить свое положение.

Недавние выпускники вузов, которые еще не нашли высокооплачиваемую работу из-за нехватки опыта, но стремящиеся к тому, чтобы улучшить свое положение. Безнадежные. Они либо не смогли получить образование, либо их специальности не актуальны в современном обществе. В основном, это мужчины, живущие в провинции или на окраинах городов.

Они либо не смогли получить образование, либо их специальности не актуальны в современном обществе. В основном, это мужчины, живущие в провинции или на окраинах городов. Бюджетные путешественники. Денег у них немного, но желание посмотреть мир — огромное. Они знают языки, умеют находить дешевые билеты и туры, ориентируются в сервисах бронирования и не отказывают себе в удовольствии посещать новые страны.

Денег у них немного, но желание посмотреть мир — огромное. Они знают языки, умеют находить дешевые билеты и туры, ориентируются в сервисах бронирования и не отказывают себе в удовольствии посещать новые страны. Кулинарные экспериментаторы. У них есть деньги, но нет времени на путешествия, поэтому они получают новые эмоции с помощью необычных гастрономических впечатлений, пробуя что-то новое.

У них есть деньги, но нет времени на путешествия, поэтому они получают новые эмоции с помощью необычных гастрономических впечатлений, пробуя что-то новое. Создатели контента. Или эмоциональные расточители. Они всегда в курсе новых трендов, за которыми изо всех сил стараются успеть. Лайки, комментарии, селфи, бесконечная фотолента — то, от чего они зависимы.

Или эмоциональные расточители. Они всегда в курсе новых трендов, за которыми изо всех сил стараются успеть. Лайки, комментарии, селфи, бесконечная фотолента — то, от чего они зависимы. Коллекционеры контента. Сами ничего не постят, зато активно наблюдают за другими, читают посты, смотрят видео — как будто получая опыт с помощью других людей.

Сами ничего не постят, зато активно наблюдают за другими, читают посты, смотрят видео — как будто получая опыт с помощью других людей. В кризисе. Вступив во взрослую жизнь, эти миллениалы так и не научились делать выбор, от чего становятся эмоционально неустойчивыми.

Вступив во взрослую жизнь, эти миллениалы так и не научились делать выбор, от чего становятся эмоционально неустойчивыми. Молодые мамы. Адекватное родительство, забота о своем здоровье, фитнес, самостоятельный заработок (чаще всего — работа дома, ручной труд) — все это про них.

Адекватное родительство, забота о своем здоровье, фитнес, самостоятельный заработок (чаще всего — работа дома, ручной труд) — все это про них. Марты Стюарт. Как американская бизнес-леди, отформатированная под тренды поколения Y, представители этой подгруппы сами создают выверенный социальный контент, делятся им с другими, вдохновляя людей вокруг.

Как американская бизнес-леди, отформатированная под тренды поколения Y, представители этой подгруппы сами создают выверенный социальный контент, делятся им с другими, вдохновляя людей вокруг. Ностальгирующие. Сетуют на то, что «раньше было лучше», любители олдскула, хипстеры, коллекционеры, желающие отвлечься от реальной жизни.

Портрет поколения Y не получается целостным, он, скорее, напоминает лоскутное одеяло, собранное из разных кусочков. Единства у миллениалов не было никогда, и это заметно даже по творчеству исполнителей — любимцев поколения «Pepsi, пейджер, MTV». Юный Кирилл Толмацкий, Децл, в 2000-х стал олицетворением миллениалов. Яркий, дерзкий, он несколько раз подряд собирал «Олимпийский» и капитализировал свою популярность. Сейчас, по прошествии времени, на примере его творчества хорошо заметно, как штормило икону отечественного рэпа, а вместе с ним и все поколение молодых людей. На одном диске Децла спокойно уживались песни, где рэпер представал то спортсменом-зожником, то опытным алкоголиком, который пьет по полбутылки водки ради поднятия боевого духа. Пластинка «Кто ты» выразила общую растерянность поколения, а на вопрос, вынесенный в заглавие, многие повзрослевшие «игреки» не могут ответить до сих пор.

Что беспокоит миллениалов в 2022 году

Несмотря на то, что миллениалы в большинстве своем оттягивают вступление во взрослую жизнь, к своим 30–40 годам формально все они уже повзрослели. Теперь те самые «настоящие взрослые» — не их родители-иксы, а они сами. Оплачивать счета, зарабатывать на жизнь, планировать покупки и отпуска, создавать семью, устраивать детей в детский сад, заботиться о пожилых родственниках, голосовать на выборах — так или иначе миллениалы один за другим ставят галочку в этом длинном списке. Конечно, выполняя «взрослые» дела по-своему.

Образование

«Игреки» как и их родители, имеют высокий уровень образования — согласно исследованию Aquarelle Research, 62,1% представителей данного поколения закончили высшие учебные заведения. Несмотря на это, 84% «игреков» считают, что достичь карьерных высот можно и без него: уровень скепсиса к получению диплома у миллениалов выше, чем у их родителей-иксов. Возможно, это связано с тем, что нынешние 30-летние на собственном опыте столкнулись с безработицей, следующей за экономическими кризисами. По данным ВЦИОМ, 74% миллениалов не считают наличие образования гарантом профессиональной востребованности. Миллениалы, в отличие от старших поколений, относятся к образованию не как к формальному показателю статуса, а ищут в нем конкретную практическую пользу.

Семья

Возраст вступления в брак у миллениалов сместился. Они позже выходят на рынок труда, поскольку дольше учатся, предпочитая образование созданию семьи. Многие не видят смысла в оформлении отношений официально и выбирают сожительство. По данным исследовательской группы ONS, количество пар в Великобритании, проживающих совместно без вступления в брак, увеличилось на 25% с 2008 по 2018 годы. Исследователи не спешат обвинять во всем пресловутый инфантилизм миллениалов, а связывают это с желанием экспериментов, поиском себя и по-настоящему подходящего партнера. Еще одна причина — современные молодые женщины менее зависимы от мужчин, они сами зарабатывают и могут себя обеспечить. Для них важнее эмоциональная поддержка со стороны мужчины, нежели финансовая. Ученые Мэрилендского университета в США пришли к выводу, что браки миллениалов крепче, чем у их родителей: уровень разводов в стране с 2008 по 2016 годы упал на 18%.

Финансы

Из-за того, что «игреки» вышли на рынок труда в стабильные нулевые и не застали очередей, они не гонятся за самореализацией через потребление. Чтобы удовлетворить свои потребности, миллениалам из регионов достаточно ₽116,4 тыс., а их ровесникам из Москвы ₽127,4 тыс. — материальные запросы поколения ниже, чем у «иксов», и выше, чем у «зумеров». Согласно исследованию «Сбера», которое проводилось на его онлайн-сервисах по управлению личными финансами, миллениалы ценят отдых (22,3%) чуть больше, чем покупки (21,8%), а собственный бизнес (6%) ставят выше образования (5%). Покупку собственного жилья игреки откладывают, поскольку многие не в состоянии накопить нужную сумму, а брать ипотеку, судя по результатам исследования Райффайзенбанка, треть миллениалов просто боится.

Политика

Миллениалов часто называют «ленивыми, апатичными, политически неактивными, а иногда даже неспособными попасть в урну для голосования». У них много претензий к старшему поколению, но нет мотивации исправлять положение дел самим. Своим избирательным правом игреки пользуются не часто. Проект Фонда Европейских Прогрессивных Исследований (FEPS) помог выяснить правду о политической активности этого поколения. Вот некоторые выводы, о которых говорит старший политический советник FEPS Марией Фрейтас:

Прогрессивные партии воспринимаются как компетентные, профессиональные, но неспособные эффективно коммуницировать с миллениалами.

«Игреки» проявили интерес к онлайн-голосованию, и в целом хотят облегчить избирательный процесс.

Миллениалы жаждут политического лидера, который вдохновляет, разделяет их видение будущего.

Милленилам свойственно отрицание элитаризма (австрийский канцлер Себастьян Курц, летающий в эконом-классе — положительный для них пример) и любой традиционной политики. Близкими по духу оказываются «зеленые» партии, локальные инициативы, волонтерство. Однако четкой картины, что будет с миром, когда к власти придут миллениалы, нет ни у сегодняшних правителей, ни у самих «игреков» — за что их часто упрекают.

Миллениалы — весьма уязвимая для критики конструкция. Рожденные в эпоху, принадлежащую старому миру, без гаджетов и интернета, они застали расцвет информационных технологий и смену общественных парадигм в молодом возрасте. В нашей стране их юность пришлась на недолгий период улучшения качества жизни, а взрослые годы были ознаменованы экономическими кризисами. Возможно, эта двойственность, умение «усидеть на двух стульях», принадлежность к миру старому и миру новому, делают миллениалов не такими как все. Они словно бы являются прослойкой между двумя поколениями, которые очень сильно отличаются между собой, являясь связующим звеном, без которого невозможно представить себе гармоничную вертикаль между поколениями.