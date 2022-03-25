Как удалить аккаунт Google: пошаговая инструкция

Пользователь может удалить свой аккаунт Google в любой момент. При этом компания не гарантирует возможность его восстановления в будущем. При удалении аккаунта будут потеряны все данные и контент, связанные с ним, в том числе электронные письма, файлы, календари и фотографии. Также невозможно будет пользоваться теми сервисами Google, для которых нужна авторизация (Gmail, Диск, Календарь или Google Play). Наконец, пользователь потеряет доступ к подпискам и приобретенному через этот аккаунт контенту на YouTube и в Google Play.
В качестве альтернативы пользователь может удалить ненужные сервисы, связанные с его аккаунтом Google.
Как удалить аккаунт Google с компьютера
Чтобы удалить свой аккаунт, нужно выполнить следующие действия:
После этого остается лишь подтвердить удаление аккаунта — обратите внимание, что в этом случае пользователю потребуется оплатить все незавершенные покупки.
Как удалить аккаунт Google с Android-смартфона
Чтобы удалить аккаунт с Android-устройства, нужно:
Если на устройстве нет других аккаунтов Google, то пользователю предложат ввести PIN-код, пароль или графический ключ в целях безопасности.
Как удалить аккаунт Google с iOS-устройства
Удалить свою учетную запись Google с устройства iOS можно несколькими способами. Все зависит от того, каким образом пользователь получает доступ к учетке (через приложение Gmail, Safari или Mail).
Если используется приложение Gmail, то нужно:
- открыть его;
- выбрать меню «Управление учетными записями» > «Изменить»;
- нажать «Удалить» рядом с учетной записью, которую требуется удалить, а затем подтвердить свой выбор;
- выбрать «Готово» в левом верхнем углу.
Если пользователь получает доступ к своей учетной записи Google через приложение Safari, то следует:
- открыть приложение;
- перейти на сайт google.com;
- нажать на значок своего профиля в правом верхнем углу, выбрать «Выйти»;
- нажать «Войти», а затем выбрать «Войти с другой учетной записью»;
- нажать «Удалить», выбрать учетную запись, которую нужно удалить с устройства, кликнуть «Готово».
Если учетная запись Google добавлена в настройки для использования с собственным почтовым приложением iPhone, то для ее удаления нужно сделать следующее:
- открыть приложение «Настройки»;
- прокрутить вниз до раздела «Пароли и учетные записи» и открыть его;
- в списке всех учетных записей Google и других выбрать ту, которую нужно удалить;
- нажать «Удалить учетную запись» внизу страницы, а затем «Удалить с моего iPhone» в появившемся окне.
Как восстановить аккаунт Google
Если аккаунт Google был удален недавно, есть шанс, что его удастся восстановить. В этом случае учетку можно будет снова использовать для входа в Gmail, Google Play и другие сервисы.
Чтобы восстановить аккаунт, следует:
- зайти на страницу авторизации Google, ввести электронную почту или номер телефона, который привязан к учетной записи;
- ответить на несколько вопросов для подтверждения личности;
- при успешном восстановлении аккаунта потребуется создать новый пароль, который не должен совпадать с каким-либо из старых.
Google рекомендует восстанавливать аккаунт с того же устройства и IP-адреса, который обычно использовал хозяин. Желательно также не менять браузер.
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