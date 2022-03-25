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Как удалить аккаунт Google: пошаговая инструкция

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock
Нередко пользователям требуется удалить свой Google-аккаунт, чтобы обезопасить данные на связанных устройствах или перейти на альтернативный сервис. РБК Тренды объясняют, как это сделать

Пользователь может удалить свой аккаунт Google в любой момент. При этом компания не гарантирует возможность его восстановления в будущем. При удалении аккаунта будут потеряны все данные и контент, связанные с ним, в том числе электронные письма, файлы, календари и фотографии. Также невозможно будет пользоваться теми сервисами Google, для которых нужна авторизация (Gmail, Диск, Календарь или Google Play). Наконец, пользователь потеряет доступ к подпискам и приобретенному через этот аккаунт контенту на YouTube и в Google Play.

В качестве альтернативы пользователь может удалить ненужные сервисы, связанные с его аккаунтом Google.

Опции по удалению сервисов и аккаунта Google
Опции по удалению сервисов и аккаунта Google

Как удалить аккаунт Google с компьютера

Чтобы удалить свой аккаунт, нужно выполнить следующие действия:

Открыть раздел &laquo;Данные и конфиденциальность&raquo; в аккаунте Google Найти пункт &laquo;Управление данными и конфиденциальностью&raquo; Выбрать &laquo;Другие варианты&raquo;, затем&nbsp;&mdash; &laquo;Что еще можно сделать&raquo; Ввести пароль от электронной почты, следом появится разъяснение по удалению данных с их статистикой для каждого из сервисов и рекомендацией по сохранению

После этого остается лишь подтвердить удаление аккаунта — обратите внимание, что в этом случае пользователю потребуется оплатить все незавершенные покупки.

Как удалить аккаунт Google с Android-смартфона

Чтобы удалить аккаунт с Android-устройства, нужно:

В &laquo;Настройках&raquo; нажать &laquo;Аккаунты&raquo;, а если этого пункта нет, нужно выбрать &laquo;Пользователи и аккаунты&raquo; Выбрать аккаунт, который нужно удалить, нажать &laquo;Удалить аккаунт&raquo;

Если на устройстве нет других аккаунтов Google, то пользователю предложат ввести PIN-код, пароль или графический ключ в целях безопасности.

Как удалить аккаунт Google с iOS-устройства

Удалить свою учетную запись Google с устройства iOS можно несколькими способами. Все зависит от того, каким образом пользователь получает доступ к учетке (через приложение Gmail, Safari или Mail).

Если используется приложение Gmail, то нужно:

  • открыть его;
  • выбрать меню «Управление учетными записями» > «Изменить»;
  • нажать «Удалить» рядом с учетной записью, которую требуется удалить, а затем подтвердить свой выбор;
  • выбрать «Готово» в левом верхнем углу.

Если пользователь получает доступ к своей учетной записи Google через приложение Safari, то следует:

  • открыть приложение;
  • перейти на сайт google.com;
  • нажать на значок своего профиля в правом верхнем углу, выбрать «Выйти»;
  • нажать «Войти», а затем выбрать «Войти с другой учетной записью»;
  • нажать «Удалить», выбрать учетную запись, которую нужно удалить с устройства, кликнуть «Готово».

Если учетная запись Google добавлена в настройки для использования с собственным почтовым приложением iPhone, то для ее удаления нужно сделать следующее:

  • открыть приложение «Настройки»;
  • прокрутить вниз до раздела «Пароли и учетные записи» и открыть его;
  • в списке всех учетных записей Google и других выбрать ту, которую нужно удалить;
  • нажать «Удалить учетную запись» внизу страницы, а затем «Удалить с моего iPhone» в появившемся окне.

Список подключенных учетных записей Кнопка &laquo;Удалить учетную запись&raquo;

Как восстановить аккаунт Google

Если аккаунт Google был удален недавно, есть шанс, что его удастся восстановить. В этом случае учетку можно будет снова использовать для входа в Gmail, Google Play и другие сервисы.

Чтобы восстановить аккаунт, следует:

  • зайти на страницу авторизации Google, ввести электронную почту или номер телефона, который привязан к учетной записи;
  • ответить на несколько вопросов для подтверждения личности;
  • при успешном восстановлении аккаунта потребуется создать новый пароль, который не должен совпадать с каким-либо из старых.

Восстановление аккаунта Google
Восстановление аккаунта Google

Google рекомендует восстанавливать аккаунт с того же устройства и IP-адреса, который обычно использовал хозяин. Желательно также не менять браузер.

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Обновлено 25.03.2022
Текст
Мария Решетникова
Кибербезопасность IT Как это устроено Социальные сети
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